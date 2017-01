Sara já pensa no dia de S. Valentim

O que achou desta notícia?







É já daqui a um mês que os casais apaixonados celebram o dia de São Valentim e Sara Sampaio quis lembrar, através de um vídeo divulgado pela marca de lingerie Victoria’s Secret, que nesta data é importante não esquecer a sensualidade para apimentar a relação.Uma lingerie ousada é o conselho da jovem portuguesa para conquistar no dia dos Namorados e ela própria promete seguir estes ensinamentos.A viver uma relação com o milionário Oliver Ripley, Sara Sampaio assinala este ano o primeiro São Valentim oficial com o britânico. A manequim não irá descurar a sensualidade.