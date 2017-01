Sara Matos e Cláudia Vieira ignoram-se em programa da SIC

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito pub

Dez meses depois de ter assinado pela SIC, Sara Matos, de 27 anos, teve o primeiro frente a frente com Cláudia Vieira, de 38. As duas estiveram juntas no programa ‘Agarra a Música’ mas optaram por se ignorarem.