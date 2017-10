Sara Sampaio antecipa Halloween com o namorado

Modelo portuguesa partilhou várias fotografias com os seguidores.

Sara Sampaio marcou presença esta sexta-feira numa festa em que o tema foi o Halloween. A modelo portuguesa, acompanhada pelo namorado, começou as festividades "do dia das bruxas" mais cedo.

O disfarce escolhido pela portuguesa foi de morta-viva com destaque ao 'massacre' das operações plásticas. Sara Sampaio apareceu com cicatrizes, pensos colados à pele, nódoas negras e marcas que realçam silicone no peito.

Quem não ficou nada atrás foi Oliver Ripley, namorado da modelo, que se fantasiou de It, personagem principal do filme de terror de sucesso deste ano.

A famosa modelo da Victoria's Secret partilhou várias fotografias com os fãs na sua conta do Instagram.