Sara Sampaio aproveita para namorar em Portugal

Sara Sampaio esteve recentemente no Porto, onde foi madrinha de uma embarcação da Douro Azul, e mostrou-se feliz por poder passar uns dias com o namorado, Oliver Ripley, na sua cidade natal.Depois de ter passado por crises de ansiedade, a modelo da Victoria’s Secret, de 25 anos, falou sobre o problema de saúde que a tem vindo a afetar para garantir que tudo foi despoletado pelo cansaço. "Eu sou daquelas pessoas que precisam de dormir oito ou nove horas e tenho passado muitas noites em aviões, tenho estado muito cansada", contou.Com uma vida profissional preenchida, Sara assume que nem sempre tem tempo para família, amigos e namorado. "Às vezes estamos três semanas sem nos ver. Quando podemos, encontramo-nos em alguma parte do Mundo", explicou a modelo, que aproveitou a pausa para fazer um cruzeiro pelo Douro com o empresário britânico.