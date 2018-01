Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Sampaio arrasa nas férias

Modelo portuguesa tem partilhado várias fotografias nas ilhas Fiji.

A gozar uns dias de descanso no calor das ilhas Fiji, Sara Sampaio tem aquecido as redes sociais com a publicação de fotografias em que as suas curvas sensuais estão em evidência.



Durante as férias, a modelo portuguesa, de 26 anos, tem aproveitado para descansar e rentabilizou ainda o tempo livre ao tirar um curso de mergulho.



No Instagram, Sara tem feito suspirar os seguidores com a sua beleza e também com as imagens das paisagens paradisíacas que tem divulgado.