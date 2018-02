Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Sampaio deslumbrante com as amigas

Modelo partilha fotos ousadas.

As curvas de Sara Sampaio voltam a aquecer as redes sociais. A modelo portuguesa está nas Bahamas com outros ‘anjos’ da marca de lingerie Victoria’s Secret e tem feito as delícias dos seguidores com as inúmeras imagens que tem partilhado nas redes sociais com uma silhueta de fazer inveja.



Cada vez mais atrevida e sensual, a portuguesa, de 26 anos, dá assim pistas de que a nova produção para a famosa marca de lingerie irá ser, mais uma vez, escaldante.