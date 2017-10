Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Sampaio partilha foto com o namorado

Modelo tenta desvalorizar polémica com Neymar.

04.10.17

Depois dos rumores que davam contam de que Sara Sampaio estava cada vez mais próxima de Neymar, chegando mesmo a sair na imprensa brasileira que os dois viviam um romance discreto, a modelo portuguesa decidiu colocar um ponto final nesses rumores e partilhou uma fotografia ao lado do namorado, Oliver Ripley.



Apesar de Neymar ter estado na primeira fila do desfile da modelo, em Londres, e de estarem muito próximos numa festa, a jovem quer mostrar que os dois são "apenas amigos", como fez questão de o dizer através do Twitter.



Sara e Oliver continuam juntos, apesar dos rumores de crise.