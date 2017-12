Sara Sampaio sensual em férias no México

Modelo portuguesa tem partilhado com os fãs os dias de descanso.

20.12.17

Depois de um ano com inúmeras campanhas publicitárias e o desfile da Victória’s Secret Fashion Show na China, Sara Sampaio aproveitou para tirar uns dias de descanso em Reviera Maya, no México.

A modelo portuguesa tem partilhado várias fotografias na sua conta do Instagram onde aparece com um visual descontraído e juvenil.

"La dolce vita. Tempo de férias", escreveu Sara Sampaio na legenda de uma das imagens que partilhou com os fãs.

O 'anjo' português envolveu-se recentemente em polémica ao mostrar as partes íntimas num vídeo que fez para o mítico calendário do advento da Love Magazine.

De recordar que Sara fechou uma secção do desfile mais famoso do ano em que foi alvo de críticas ao aparecer com a barriga saliente.