Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Sampaio viaja pelo mundo

Modelo portuguesa diverte-se em Minorca, Espanha.

09:04

Sara Sampaio continua a aproveitar ao máximo as suas folgas das passerelles.



Depois do aniversário em Tulum, no México, com o namorado, Oliver Ripley, e um grupo de amigos, a modelo portuguesa viajou para Mikonos, na Grécia. Seguiu-se a Costa Amalfitana, em Itália, e, agora, a manequim diverte-se em Minorca, Espanha.



A primeira fotografia foi divulgada ontem e o corpo de sonho não passa despercebido.



A imprensa internacional garante que a jovem natural do Porto está de férias com o namorado.



O casal não tem por hábito partilhar fotografias a dois, no entanto vive atualmente uma fase muito feliz.



É caso para dizer que Sara Sampaio está a viver os 26 anos com a maior das intensidades.