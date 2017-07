Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sara Santos é a nova 'Repórter em Biquini' da CMTV

Rubrica estreia já na próxima segunda-feira, no programa Manhã CM.

23:41

Sara Santos é a nova 'Repórter em Biquini'. A apresentadora, de 31 anos, vai percorrer as praias de norte a sul do País numa rubrica inserida no programa da CMTV, Manhã CM.



A estreia da rubrica tem data marcada para a próxima segunda-feira, dia 31 de julho.