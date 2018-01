Saúde do Centro garante resposta adequada no atendimento em casos de gripe

Por Lusa | 17:05

Os hospitais e centros de saúde da região Centro têm mantido uma resposta adequada às necessidades assistenciais neste período de maior afluência devido à gripe, disse hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Citada em comunicado enviado à agência Lusa, a presidente da ARSC destaca a importância do planeamento de contingência, "que passa pela articulação existente entre cuidados hospitalares e cuidados de saúde primários no âmbito do Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas (PCTEA) - Módulo Frio".

Rosa Reis Marques considera que a afluência às urgências no fim de semana passado foi normal, bem como o número de consultas nos centros de saúde.