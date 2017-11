Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segundo Muelle lança novo risotto

Inspirado no outono e no mar, este prato conta com uma vasta seleção de mariscos salteados.

Por Natacha Nunes Costa | 18:54

O Restaurante Segundo Muelle, no Cais do Sodré, em Lisboa, dá as boas-vindas ao outono com um novo prato inspirado no mar.



O ‘Risotto de Quinua a La Marinera’ faz agora parte da ementa do espaço peruano – que abriu junto ao Mercado da Ribeira, em 2016 – e pode ser experimentado todos os dias, ao almoço ou ao jantar.



Tal como o nome indica, o prato é constituído por um risotto cremoso de quinoa, perfumado com vinho branco e queijo parmesão, e enriquecido com cogumelos, espinafres e ervilhas, acompanhado com uma seleção de mariscos salteados e ricos em aromas ‘anticucheros’.



Uma boa sugestão para os meses mais frios que pode ser acompanhada por cocktails peruanos, como o Pisco Sour.