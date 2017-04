Sempre a subir pela ilha da Madeira

"A AAM organiza 117 eventos por ano, quer de pista, estrada, montanha, corta-mato e trail. A maratona do Funchal reuniu atletas de 35 países.



"O desnível é de 2000 metros. Trata--se de uma prova emblemática e que está a ganhar muitos adeptos estrangeiros. No ano passado ganhou um atleta polaco", explicou Policarpo Gouveia, realçando: "É, sem dúvida, uma prova muito dura, mas procuramos atenuar o esforço para os atletas que não se sintam preparados, por isso criámos uma mini-maratona de 10 km com partida no Terreiro da Luta até ao Pico do Areeiro, e a prova principal pode ser percorrida em estafetas, masculinas, femininas e mistas". Mas o leque de eventos na Madeira, associados ao turismo desportivo, tem vindo a aumentar substancialmente."A AAM organiza 117 eventos por ano, quer de pista, estrada, montanha, corta-mato e trail. A maratona do Funchal reuniu atletas de 35 países.A S. Silvestre juntou 3400 atletas e até já temos um trail em Porto Santo para que as pessoas conheçam a beleza da ilha, que não é só as praias. Estas provas realizadas ao longo de todo o ano acabam por ter um grande impacto económico na região.Os atletas não vêm sozinhos e acabam por desfrutar da ilha, dinamizando a região", concluiu. Aqui fica mais um desafio. Bons treinos!

A meia-maratona mais difícil da Europa. É este o epíteto da Madeira Uphill 2000, prova que se disputa no dia 7 de maio e tem 21,095 metros. Começa no Funchal e termina no Pico do Areeiro, com 1818 metros de altitude."Temos a corrida mais difícil da Europa. É uma ‘meia’ medida oficialmente pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e disputada em estrada, mas como dizemos por aqui, em jeito de brincadeira, tem apenas uma subida", disse Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira (AAM), à revista ‘Sexta’.A prova, que cumpre a terceira edição, começa ao nível do mar, no cidade do Funchal, passa junto aos Jardins de Monte e termina no Pico do Areeiro, a 1818 metros.