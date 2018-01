Senado dos EUA aprova financiamento temporário do orçamento federal

Acaba assim o designado 'shutdown', que deixou Governo federal parcialmente paralisado durante três dias.

Por Lusa | 22.01.18

O Senado dos EUA aprovou esta segunda-feira o texto de financiamento temporário do orçamento federal, que deve acabar com três dias de paralisia parcial do Governo federal, o designado 'shutdown'.



Esta medida, que assegura o financiamento das operações do Estado até 08 de fevereiro, foi adotada por uma larga maioria de 81 votos a favor e 18 contra.



Antes, os senadores democratas tinham chegado a acordo sobre esta questão com a maioria republicana.



A medida deve agora ser votada também pela Câmara dos Representantes e promulgada por Donald Trump.