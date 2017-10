Estrelas nacionais desfilam ousadia e beleza em festa da ‘Vogue’.

Por Rute Lourenço | 06:00

A ousadia e sensualidade tomaram conta da festa da revista ‘Vogue’, que teve lugar na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, na noite da passada quinta-feira. A passadeira vermelha encheu-se de figuras públicas, que não desiludiram e estiveram à altura do evento, com looks sofisticados e muito glamour.