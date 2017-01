Sérgio garante que Maria Leal pagou por companhia

Maria Leal canta 'Ladies Night' na CMTV





Agora, volta a dar que falar com mais acusações contra a cantora, que está a fazer sucesso desde que lançou o tema ‘Dialetos de Ternura’.

Continua a polémica em torno do curto namoro de Maria Leal e Sérgio Henriques. Depois de garantir que a cantora lhe mentiu na idade e no número de filhos que tem, o jovem adianta agora que, no primeiro encontro, esta lhe pagou mil euros para passar a noite de Natal a seu lado num hotel em Paredes."Podem criticar-me, mas o dinheiro fez-me falta e eu aceitei. Ela pagou-me porque ia passar a noite sozinha e queria companhia", fez saber através de um vídeo que divulgou nas redes sociais e que acabou por apagar pouco tempo depois.Na mensagem, em que pretendia "desmascarar a verdadeira Maria Leal", Sérgio disse ainda que os dois fingiram o namoro "para serem notícia" na imprensa e que, para dar credibilidade à história, Maria Leal "até comprou alianças".Apesar do combinado, os cantores só conseguiram manter o acordo por uma semana, acabando depois por se desentender. Aquando da rutura, Sérgio fez um vídeo em que garantia que Maria Leal lhe disse que "tinha 29 anos em vez de 50" e que só tinha um filho, quando na verdade tem cinco.