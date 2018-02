Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sétima edição do ‘Secret Story’ com surpresas

Novos comentadores foram apresentados.

08:38

Está prestes a estrear a sétima edição do programa ‘Secret Story’, que será apresentado por Manuel Luís Goucha.



Ontem, foram reveladas mais algumas novidades no Hotel Farol Design, em Cascais, como o painel de comentadores e repórteres que irão ajudar a conduzir a emissão.



Entre os nomes mais sonantes estão a última vencedora do formato, Helena Isabel, assim como o apresentador Serginho, que saltou para a fama ao participar no programa ‘Noites Marcianas’.



Também Marta Cardoso, Cinha e Pimpinha Jardim irão participar em ‘Secret Story’.