Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sexo no verão é bem melhor”, diz Ana Isabel Arroja

Radialista é fã de Nova Iorque e das praias mexicanas.

08:57

Ana Isabel Arroja nasceu a 23 de dezembro de 1978. É locutora da rádio Comercial e adora animais e ginástica. É mãe de dois filhos, Leonor e Salvador, fruto do casamento com Francisco Gil.



Recentemente, partilhou nas redes sociais a sua experiência de perda de peso de forma a motivar outras pessoas.



- Onde costuma passar as férias de verão?

– Costumo passar em Armação de Pera, no Algarve.



- Praia ou piscina?

– É difícil responder. Divirto-me mais na piscina, mas o bronzeado da praia é mais bonito.



- Qual é a sua praia preferida?

– A da Riviera Maya, no México.



- Fato de banho ou biquíni?

– Biquíni, sempre. Detesto as marcas tipo zebra.



- Gosta de fazer topless?

– Sim, apesar de hoje em dia ter mais cuidado. Gosto de estar o mais bronzeada possível.



- O que não pode faltar no seu saco de praia?

– Protetor solar, água fresca, fruta, revistas, óculos de sol e o porta-moedas para comprar a típica bola de Berlim.



- Quais são os seus cuidados de beleza?

– Bebo mais água e ponho creme hidratante todos os dias no corpo. Também tenho cuidados redobrados com o cabelo. Evito comidas muito calóricas e opto por saladas.



- Almoçar ou jantar fora?

– Sabe melhor almoçar fora, numa esplanada junto à praia.



- Resort de luxo ou viagem de mochila às costas?

– Resort de luxo. As férias têm de ser dolce far niente. Pés na areia...



- Qual foi a melhor viagem que já fez?

– Nova Iorque é a minha cidade de eleição.



- Se tivesse um bilhete de ida, qual seria o destino?

– Nova Iorque ou Los Angeles. Mas levava a minha família e os cães atrás.



- Sexo na estação quente é melhor?

– Acho que é bem melhor! As pessoas estão com menos roupa [risos].