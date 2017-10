Shakira e Piqué desmentem separação

Rumores de separação começaram a circular na semana passada.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 6, 2017 at 7:06am PDT

Shakira e Piqué não estão separados e fizeram questão de o revelar em diversos posts nas redes sociais. O mais recente foi feito pelo próprio jogador de futebol, através de um vídeo publicado no Instagram e onde é possível ver os bastidores dos ensaios da cantora para a tour El Dorado.Já há dois dias o agente da cantora tinha desmentido os rumores que vieram a público na semana passada de que a Shakira e Piqué se teriam separado. "São apenas rumores de pessoas que querem prejudicar Piqué", disse à revista espanhola Hola!Também Shakira já tinha publicado no Instagram, há quatro dias, um vídeo em que cantava "uma canção de amor", entendida como uma tentativa de afastar os rumores de que teria terminado o seu casamento. Esta publicação foi partilhada por Piqué no Twitter.A artista, de 40 anos, e o futebolista, de 30, apaixonaram-se durante o Campeonato do Mundo de Futebol, em 2010, e são pais de Milan, de quatro anos, e Sasha, de dois.Shakira, recorde-se, atua no MEO Arena, em Lisboa, no dia 22 de novembro.