Sindicato ameaça com greve na Cofaco de S. Miguel após anúncio de despedimentos no Pico

Por Lusa | 17:18

Os trabalhadores da conserveira Cofaco em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, admitem fazer greve em solidariedade para com os quadros da empresa abrangidos pelo despedimento coletivo no Pico, indicou hoje à agência Lusa um dirigente sindical.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços dos Açores (SABCES/Açores), Vítor Silva, os trabalhadores em Rabo de Peixe "não vão baixar os braços" para lutar pela salvaguarda dos postos de trabalho dos seus colegas na ilha do Pico.

"Existe a possibilidade, até como forma de solidariedade, de haver greve na outra unidade fabril da Cofaco, ou seja, na Cofaco de Rabo de Peixe", afirmou Vítor Silva.