"Sinto-me tanto mulher como homem", admite Sam Smith

Cantor deu uma entrevista onde revelou pormenores pessoais da sua vida.

16:55

Numa entrevista ao jornal The Sunday Times, Sam Smith recordou o começo do seu percurso na música e fez algumas revelações polémicas acerca da sua vida pessoal.

"Acho que as músicas mostram o meu crescimento, a minha confiança. Mostram o gay em que me tornei", disse o intérprete de 'Stay With Me' que já se assumiu publicamente como homossexual.

Na mesma entrevista, o cantor referiu que sempre teve um lado feminino do qual muito se orgulha. "Não sei como poderia designar isto, mas sinto-me tanto mulher como homem", confessa.

"Adoro saltos altos. Tenho muitos em casa. As pessoas não sabem isto, mas quando tinha 17 anos, lembro-me de ser obcecado com o Boy George e a Marilyn Monroe. Houve um momento na minha vida onde eu não usava uma única peça masculina. Usei maquilhagem todos os dias para ir à escola, com pestanas postiças, leggins e casacos de pelo durante dois anos", admite o artista em conversa.

A duas semanas do lançamento do seu próximo álbum, que ficará disponível a partir de 3 de novembro, o cantor abriu o seu coração com os fãs.