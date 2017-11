Daesh recupera cidade conquistada pelas forças do regime sírio

Na quinta-feira, as forças do regime de Bashar al-Assad, apoiadas pela aviação russa, anunciaram a conquista de Boukama.

Por Lusa | 19:15

O Daesh recuperou às forças do regime sírio o controlo total de Boukamal, uma cidade estratégica no leste da Síria próxima da fronteira iraquiana, informou este sábado o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



"O EI recuperou totalmente Boukamal. As forças do regime e as milícias aliadas encontram-se agora a um ou dois quilómetros da periferia da cidade", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.



Na quinta-feira, as forças do regime de Bashar al-Assad, apoiadas pela aviação russa, anunciaram ter conquistado Boukamal, a última cidade do país nas mãos do Daesh.



A ofensiva do regime sírio em Boukamal é realizada também por milicianos iraquianos, combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah e Guardas da Revolução iranianos, segundo o observatório.



Mas os 'jihadistas' recuperam a totalidade da cidade este sábado através de "emboscadas e de atentados com carros armadilhados, assim como ataques à bomba", indicou Rahmane.



Segundo o diretor do OSDH, o EI fez crer às forças pró-regime que tinham conseguido o controlo da cidade para depois as poder atacar melhor.



Nos últimos dias, as forças envolvidas no combate ao Daesh de um lado e do outro da fronteira sírio-iraquiana coordenaram as suas ações.



As forças iraquianas lançaram este sábado uma ofensiva sobre a última bolsa 'jihadista' no país, no deserto ocidental fronteiriço à Síria.