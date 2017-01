Soares dos Santos ganhou mil milhões na bolsa em 2016

Apesar de 2016 ter sido um ano negativo para a bolsa portuguesa, houve investidores que conseguiram lucros significativos como é o caso de Soares dos Santos e Américo Amorim que, em conjunto, arrecadaram dois mil milhões de euros.

O valor da posição da família de Soares dos Santos, detida através da Sociedade Francisco Manuel dos Santos, aumentou em 970 milhões de euros. Além disso, de acordo com o Jornal de Negócios, a família que controla a dona do Pingo Doce, recebeu ainda quase 95 milhões de euros em dividendos.

Já Américo Amorim conseguiu que os seus dois maiores investimentos, a Galp e a Corticeira Amorim, tivessem dos melhores desempenhos da bolsa nacional. Lucrou quase 360 milhões de euros com a Corticeira e 620 milhões com a Galp, considerando não só o valor das ações, mas também os dividendos e o encaixe feito com a venda de 5% da Galp, em setembro, por parte da Amorim Energia.

Ao contrário destas duas famílias, a família Azevedo viu o seu património encolher mais de 150 milhões de euros em 2016.

