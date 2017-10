Incêndios na Califórnia matam 23 pessoas

Fogos florestais já destruíram 3500 casas e fizeram 180 feridos.

Por Lusa | 05:44

Os devastadores incêndios que lavram desde domingo na Califórnia, nos Estados Unidos, já causaram pelo menos 23 mortos, de acordo com o mais recente balanço oficial.



Segundo o gabinete do xerife de Sonoma, subiu para 13 o número de vítimas registadas naquele condado, tendo as restantes dez mortes ocorrido em outros três condados.



O anterior balanço oficial facultado pelo Departamento das Florestas e Proteção Contra os Incêndios da Califórnia era de 21 mortos.



Os incêndios, que destruíram mais de 3.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do estado, causaram ainda pelo menos 180 feridos.



Em paralelo, foram reportados centenas de casos de desaparecidos, embora as autoridades acreditem que muitos se encontram em segurança mas sem possibilidade de contactar familiares ou amigos dado que a rede de telecomunicações foi afetada pelas chamas.



Os incêndios, muitos dos quais ainda fora de controlo, que estavam a ser combatidos por 8.000 bombeiros na noite de quarta-feira, começaram, por causas que ainda se desconhecem, na noite de domingo e expandiram-se rapidamente.