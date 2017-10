Sobe para sete número de mortos em deslizamento de terras na Malásia

Os mortos são trabalhadores indonésios, bangladeshianos e birmaneses.

As autoridades da Malásia elevaram este domingo para sete o número de mortos num deslizamento de terras que soterrou, no sábado, 11 trabalhadores num estaleiro de obra.



Cerca de 220 operacionais da polícia, equipas de resgate e pessoal médico procuram os desaparecidos por debaixo da lama que se desprendeu de uma colina adjacente à zona de obras em Tanjung Bungah, no estado de Penang, no noroeste do país.



Um porta-voz da proteção civil confirmou ao jornal The Star que um sétimo cadáver foi recuperado a meio da manhã de hoje, juntando-se a outros três encontrados durante a noite e três descobertos pouco depois do incidente.



Os mortos são trabalhadores indonésios, bangladeshianos e birmaneses, que juntamente com os quatro desaparecidos, incluindo um supervisor malaio, ficaram soterrados pela lama que caiu de uma ladeira, de 35 metros de altura.



O diretor do departamento de Fogos e Resgate de Penang, Saadon Mokhtar, disse que o acidente aconteceu quando os operários trabalhavam nas fundações da obra.