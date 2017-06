Sobral em Casa com receitas para miúdos e graúdos

Há crianças e adultos com sorte.



E o resultado está aqui no livro ‘Receitas Lá de Casa’. Receitas para adultos e para miúdos, com dicas técnicas e tudo. Até as papas e as sopas que alimentaram os filhos (e ainda alimentam) são feitas pelo chefe das tascas da Esquina. "Sou eu que faço a comida deles, esterilizo os frascos e coloco etiquetas de validade".Há crianças e adultos com sorte.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Os fãs de muitos Chefes gostam sempre de conhecer os restaurantes que estes frequentam quando estão de folga. Há até vários livros sobre a matéria para alimentar uma certa bisbilhotice da malta.Menos frequente é um chefe revelar o que prepara em casa no dia a dia, até porque muita gente acha que quando chegam a casa a última coisa que querem fazer é cozinhar. Mas, no caso de Vítor Sobral - e porque nele a cozinha é mais uma paixão do que profissão -, quem trata do fogão é ele. Não a mulher e muito menos uma empregada.Aliás, suspeitamos que Vítor Sobral gostará mais de cozinhar para os amigos e para a família do que para os clientes.De maneira que, com a Casa das Letras, lembrou-se de passar para papel as receitas que costuma fazer em casa, para os que nela vivem e para os amigos que passam regularmente por lá.