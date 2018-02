Sociedade Polis retomou hoje demolições na ilha da Culatra

Por Lusa | 12:30

A Sociedade Polis Ria Formosa prosseguiu hoje o processo de demolições de construções ilegais na Ria Formosa, no Algarve, prevendo a remoção de quatro edificações no núcleo dos Hangares, na Ilha da Culatra, anunciou o Ministério do Ambiente.

"As demolições em curso dizem respeito a construções que, comprovadamente, não são primeira e única habitação nem casa de pescador, viveirista ou mariscador, no ativo ou reformado", refere o Ministério do Ambiente em comunicado.

Fonte do Ministério do Ambiente disse à Lusa que os trabalhos de demolição de quatro edificações nos Hangares iniciaram-se hoje de manhã, estando também prevista a demolição de outras quatro, no núcleo do Farol, na mesma ilha.