Sofia Aparício assume bissexualidade

"Tive relações com homens e com mulheres." Foi desta forma que Sofia Aparício assumiu a sua bissexualidade perante as câmaras de televisão. Aos 46 anos, a ex-modelo foi a convidada, ontem, do programa ‘Alta Definição’, da SIC, onde confessou que não tem tabus nem problema em assumir qualquer tipo de relação com ambos os sexos.