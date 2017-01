Sofia e Filipe trocam beijos na cama

Sofia Sousa e Filipe Vilarinho estão cada vez mais próximos. Os concorrentes do Desafio Final têm dormido juntos e na madrugada de quinta-feira até trocaram umas carícias mais íntimas.

Cristiana até comentou que os colegas de reality show beijaram-se na boca, mas nas imagens apenas se vê os concorrentes a trocarem mimos, fazerem ‘cafuné’ um no outro e trocarem beijos, mas na cara.

A mãe guerreira, como é apelidada Sofia, já tinha confessado à amiga Angélica que acha ex-concorrente do Love On Top uma pessoa interessante.

"É uma pessoa com quem me identifico, que me faz bem, que sabe conversar. Sabe deixar-me bem, mas não vou dizer que estou apaixonada", disse Sofia durante a conversa.

"Tenho um carinho especial", continuou a jovem, depois de Angélica salientar que apesar de se conhecerem há pouco tempo, têm passado muito tempo juntos.

Quem parece ter ficado chateada com a aproximação de Sofia e Filipe é Érica, a concorrente que no início do programa estava bastante próxima do empresário, afastou-se e até já houve uma discussão acesa entre os dois.





O que achou desta notícia?







55% Muito insatisfeito

55%

20%

20% 15%

15% 10% Muito satisfeito