Estrela da TVI prestou ontem a última homenagem ao pai e teve de ser amparada pelos amigos.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Sofia Ribeiro despediu-se, ontem, do pai, que morreu na quarta-feira, no hospital, vítima de um cancro no pulmão. Jorge Barros, de 54 anos, lutava contra a doença há cerca de dez meses e o seu estado de saúde era considerado muito grave.