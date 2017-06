Jorge Jesus quer o francês para fazer dupla com Coates.

Júri reuniu-se para escolher a lista de nomes que compõem o Sexy 20 e promete muitas surpresas. Ruben Rua e Sofia Ribeiro são os detentores do título.

Casal troca alianças no Palácio de Seteais perante 200 convidados.

Portugal

Todos os envolvidos nas trocas de mails divulgados pelo FC Porto estão na mira da investigação da PJ e do DIAP: do lado do Benfica, da arbitragem e da Liga de Clubes.