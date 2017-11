Carrinha conduzida por Pedro Barroso bate em árvore. Vários atores assistidos no hospital.

Por Rute Lourenço | 01:30

Sete atores da novela ‘A Herdeira’, da TVI, não ganharam para o susto quando, no decorrer de uma cena, na passada segunda-feira, Pedro Barroso perdeu o controlo da carrinha que conduzia e embateu com violência numa árvore, em Vialonga, onde decorriam as filmagens.