Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Vergara despe-se para capa de revista

Atriz de 45 anos continua a esbanjar sensualidade.

14:12

Sofia Vergara despiu-se para a capa da edição anual da revista "Women's Health", "Naked Issue" ("Edição Nua"). Aos 45 anos, Sofia Vergara revela os truques para manter a boa forma física.



Entre outras coisas, a atriz da série "Modern Family" falou do tamanho dos seus seios, algo que diz ter sido um entrave ao longo da sua vida para realizar exercicío físico, e que por isso, nem sempre consegui estar em forma como desejava.



"Não sei se sou forte. Tenho os joelhos fracos e os meus ossos são muito frágeis. Mal consigo fazer uma flexão. Gostava de ser mais atlética, mas quando nasces com estas mamas gigantescas...", disse.



Apesar atualmente realizar exercício físico entre três a quatro vezes por semana, Sofia garante que o truque para não envelhecer é só um: não tentar parecer mais nova do que aquilo que realmente é.



"Eu quero parecer ter a idade que tenho, mas quero ter um ótimo aspeto", explicou a artista colombiana de 45 anos.



Sofia Vergara é mãe de Manolo, um jovem de 24 anos, fruto do seu anterior casamento com Joe Gonzalez.