"Somos uma equipa mais pragmática, à moda das equipas italianas" - Jorge Jesus

Por Lusa | 20:24

O treinador do Sporting caracterizou hoje a sua equipa como "pragmática e realista", admitindo que as qualidades individuais e coletivas que dispõe no plantel permitem implementar princípios de jogo ao estilo das equipas italianas de futebol.

"Nem sempre as minhas equipas conseguem ser tão afirmativas e dominadoras, como é normal. Este ano, temos umas características individuais e coletivas e, por isso, somos mais pragmáticos e realistas, mais à moda das equipas italianas. É dentro dessa filosofia e nessa ideia que tentamos trabalhar", revelou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico 'leonino', que falava na antevisão ao encontro de quarta-feira com o Vitória de Guimarães, lamentou que as meias-finais e final da Taça da Liga, prova que os 'leões' conquistaram nos penáltis, tenham deixaram mazelas nos seus jogadores, nomeadamente em Gelson, Fábio Coentrão e Mathieu.