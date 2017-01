Sósia brasileira de Megan Fox incendeia redes sociais

O que achou desta notícia?







A brasileira de 22 anos que está a fazer furor nas redes sociais é muito semelhante à Megan Fox.Claudia Alende mora em São Paulo e ganhou popularidade por ser a primeira modelo no Brasil a ser seguida pelo Justin Bieber. A jovem usa a rede social Instagram para promover suplementos alimentares.Claudia já ultrapassou os oito milhões de seguidores no Instagram e recebe, diariamente, comentários de admiração face às semelhanças que tem com a atriz.