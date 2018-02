Manequim quer encontrar um novo amor ainda este ano.

Por Patrícia Bento | 07:56

Quando começou a dar os primeiros passos como apresentador na TVI, foram muitos os que consideraram Ruben Rua como o ‘menino bonito’ de Cristina Ferreira. No entanto, o também modelo de 31 anos assume que já mostrou que é muito mais do que isso, apesar de lidar bem com a distinção.