Sporting quer vencer Vitória de Setúbal sem olhar para o 'atraso' do FC Porto

Por Lusa | 18.01.18

O treinador de futebol do Sporting apontou hoje o triunfo como objetivo no encontro desta sexta-feira com o Vitória de Setúbal, e não quer a equipa a pensar no jogo a menos que o FC Porto tem.

Jorge Jesus, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 19.ª jornada da I Liga, salientou que os comandados de Sérgio Conceição, que perdem por 1-0 com o Estoril Praia ao intervalo do jogo reagendado para 21 de fevereiro, ainda estão a tempo de fazer a reviravolta no marcador, sem olhar à possibilidade de vencer o jogo na secretaria.

"Posso ter a minha opinião como treinador. Os treinadores querem resolver os problemas pontuais (conquista de pontos) dentro do campo, porque é dentro do campo que se ganham jogos. Esse é um problema do FC Porto e do Estoril Praia", salientou.