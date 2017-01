Stavanger à beira-mar

O suor, o esforço, e até a coragem que são precisos para chegar ao cume do Púlpito do Pregador (situado a 60 quilómetros de Stavanger) são inegavelmente compensados no topo desta falésia com mais de 600 metros de altura, que é um dos ‘terraços’ naturais com possivelmente uma das vistas mais impressionantes de toda a Europa.Aproveite e aprecie os glaciares e as montanhas que compõem esta região dos países Nórdicos, onde a intervenção humana é praticamente nula. Mas atenção: só a partir de março pode subir ao topo.É certo que o inverno ainda agora começou, mas as inscrições para participar no 18.º festival do vinho de stavanger já abriram. O evento, que este ano decorre entre os dias 22 e 25 de março, junta em 14 restaurantes da cidade alguns dos melhores produtores de vinho da Europa e chefs de cozinha reconhecidos a um nível mundial.O festival tornou-se conhecido nos países nórdicos pelo seu ‘comboio de vinho’ – um roteiro com várias paragens organizadas pelos estabelecimentos aderentes, onde cada participante pode degustar vários tipos de vinho.O bilhete pode ser comprado online e tem um custo de aproximadamente 50 euros.