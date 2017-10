Street food da Ásia para comer sentado no Cais do Sodré

SOI é o novo restaurante do grupo Sushi Café.

Por Natacha Nunes Costa | 09:30

Inaugurou há apenas dois meses mas é já um dos espaços mais badalados de Lisboa. O SOI, o mais recente restaurante do grupo Sushi Café, oferece aos clientes uma carta inspirada nos melhores pratos do Street Food das principais cidades asiáticas, mas para comer sentado e degustar com calma.



A viagem pelo mundo oriental começa mal se entra no estabelecimento. A decoração moderna e industrial tem as luzes néon típicas destes países, papel de parede com motivos asiáticos de um lado e uma malha metálica de outro.



No tecto, além dos candeeiros que parecem apenas lâmpadas, está pendurada uma bicicleta com um chapéu de palha vietnamita.



O menu está dividido entre entradas, saladas, baos, ramens, grelhados, wok e pratos de caril construídos pelo Chef Maurício Vale que estudou a gastronomia asiática que aqui também se deixa influenciar pela comida da américa do sul. De destacar as asas de frango panadas com farinha de arroz antes de serem fritas e servidas com molho coreano, os tacos de milho com caril de borrego, iogurte e caril, os pães bao com pato caramelizado com cebola frita e romã, o Green Thai Curry e a massa Udon com caranguejo. Um conjunto de pratos onde o picante, doce e ácido se juntam e nos aquecem a boca e a alma.



Para terminar, nas sobremesas há sorvetes, brownie de matcha com crumble de frutos secos e um delicioso Lemon Grass Burlê com biscoito de goiaba e várias especiarias indianas.