Surpresas no aniversário de Sara Carbonero

Mulher de Casillas teve três bolos, dois ramos de flores e jantar especial para os 34 anos.

Por Rute Lourenço | 01:30

Sara Carbonero completou 34 anos no passado sábado e, apesar de só ter contado com a presença do marido, Iker Casillas, depois do jogo do FC Porto, já a noite ia longa, mimos não lhe faltaram no dia de aniversário.