Surto de gripe aviária leva ao abate de 91 mil aves no Japão

Por Lusa | 05:31

As autoridades do Japão anunciaram hoje o abate de cerca de 91 mil galinhas no sudoeste do país, depois da deteção, na quinta-feira, de uma variante altamente patogénica do vírus da gripe das aves.

O novo surto foi descoberto numa quinta na prefeitura de Kagawa, após análises mostrarem que mais de meia centena de galinhas mortas esta semana estavam infetadas com a estirpe H5 do vírus, que é altamente contagiosa, confirmaram as autoridades regionais em comunicado.

As aves começaram a ser sacrificadas pouco antes da meia-noite de quinta-feira, devendo ficar concluída em 24 horas.