“No início do verão, prefiro usar biquíni”, afirma.

09.07.17

Sury Cunha é modelo e tem 27 anos. Já protagonizou várias produções ousadas e, no ano passado, lançou a sua própria linha de biquínis. No início do verão, inaugurou um bar, em Lisboa, com o namorado, o cantor Edmundo Vieira. É mãe de Simão, de quatro anos, fruto da anterior relação com o cantor Leandro.