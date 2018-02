Atriz mostrou publicamente o desagrado por o marido ter ido para o Brasil. Depois, arrependeu-se e disse que errou.

Por Rute Lourenço | 01:30

A notícia de que o antigo guarda-redes do Benfica, Júlio César, tinha assinado pelo Flamengo e que iria regressar ao Brasil, gerou mal-estar na família do jogador. Revoltada com a mudança, a mulher do craque, Susana Werner, usou as redes sociais para mostrar o seu desagrado, revelando que nem sequer foi consultada pelo marido acerca da decisão de deixar Portugal.