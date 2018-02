Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Susana Werner volta ao Brasil

Casal já ultrapassou crise.

08:50

Susana Werner já voltou para os braços de Júlio César. A empresária viajou para o Brasil, onde reside atualmente o marido, depois de ter integrado o plantel do Flamengo.



A empresária tinha usado as redes sociais para se mostrar desiludida com o ex-guarda-redes do Benfica, que não a consultou para tomar a decisão de deixar Portugal.



"O Júlio foi sempre uma pessoa maravilhosa, um bom pai, um bom marido... mas os homens são egoístas", lamentou.



Agora, os problemas parecem estar resolvidos. Os filhos do casal, Giulia, de 12 anos, e Cauet, de 15, viajam para o Brasil durante o fim de semana.