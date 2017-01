Tabacaria centenária fecha portas em Lisboa

O ano ainda agora começou e Lisboa já vai perder mais um pedaço da sua história. A Tabacaria Martins, situada no Largo do Calhariz, vai ficar no final deste mês.



O estabelecimento estava aberto desde 1872, mas o Palácio Sandomil, onde se situa, foi vendido e vai transformar-se num condomínio de apartamentos de luxo.



Os proprietários tentaram negociar com os novos donos para garantir a manutenção do espaço, mas não conseguiram renovar contrato com o novo senhorio.









Depois de muitas negociações, a confirmação chegou esta quarta-feira, para choque das gerações de famílias que compravam os seus jornais naquela loja, aberta desde o século XIX.



O palácio foi considerado Imóvel de Interesse Público em 1967, mas tal não impediu a sua venda o ano passado a investidores estrangeiros. Investidores esses que também não se demoveram perante a inclusão da Tabacaria Martins na lista de "Lojas com História", da Câmara Municipal de Lisboa, e não querem mesmo manter o estabelecimento aberto naquele local.

