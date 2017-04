Taberna d'Villa junta cultura com boa comida

Os vinhos são da região. Há ainda mais de 16 cervejas e muitos cocktails para provar no restaurante ou na esplanada.



A grelhada mista de porco preto, o leitão à taberna ou a feijoada de choco são iguarias a não perder. Há também menus vegetarianos e petiscos como o prego terra mar e os ovos com espargos.Os vinhos são da região. Há ainda mais de 16 cervejas e muitos cocktails para provar no restaurante ou na esplanada.

Tem pouco mais de oito meses mas já é um referência no Litoral Alentejano. A Taberna d’Vila é um novo conceito de restaurante onde junta num único espaço a boa comida, a bebida e a cultura. Por isso, enquanto se aprecia um atum braseado ou o bacalhau à taberna – duas das especialidades da casa –, poderá estar lado a lado com uma escultura, uma exposição de pintura ou fotografia.A musica ao vivo faz também parte do programa cultural neste restaurante situado em Grândola, junto ao Cine Granadeiro.A Taberna d’Vila nasceu de um antigo café. Muitas das paredes foram reconstruídas pelas mãos do proprietário Carlos Santos, também ligado à construção civil. O espaço apresenta uma decoração sóbria, adequada ao seu conceito. A ementa é também rica em sabores alentejanos. Varia consoante a frescura e sazonalidade dos produtos.