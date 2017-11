Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tannat de Lisboa

Quinta do Gradil tem arrecadado muitos prémios nos últimos anos.

A quinta do Gradil é um projecto de produção de vinhos de qualidade com boa notoriedade entre críticos e jurados de concursos nacionais e internacionais, mas pouco conhecimento entre os consumidores em geral.



E é pena porque do trabalho dedicado da enóloga Vera Moreira saem vinhos de perfil contemporâneo muito bem feitos, frescos e equilibrados, resultem eles (tintos ou brancos) de castas portuguesas ou estrangeiras.



E mais. Saúda-se o facto de a empresa liderada por Luís Vieira preocupar-se em apresentar no mercado alguns vinhos brancos com idade, como é o caso do Quinta do Gradil Reserva, onde a casta Arinto comprova que a idade faz-lhe muito bem.



Ora, porque certo dia Luís Vieira provou e gostou de um Tannat sul americano recomendou a plantação da casta na quinta do Cadaval, pelo que, hoje, podemos provar um tinto que se apresenta com aromas algo diferentes, regra geral mais vegetais.



A casta é originária do Sul de França, mas adaptou-se com sucesso ao Uruguai.



Por cá, os dedos de uma mão chegam e sobram para contar os vinhos varietais de Tannat, visto que, por uma razão ou por outra, nunca despertou grande interesse por parte dos consumidores.



Mas o certo é que este Tannat da Quinta do Gradil da colheita 2015 tem feito um percurso notável cá dentro e lá fora, arrecadando medalhas de prata, de ouro e grandes medalhas de ouro em diferentes concursos. Só por isso merece ser provado.