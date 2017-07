Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tasca de sushi na Amora

Hanna é uma alternativa às tradicionais ementas japonesas.

Por João Monteiro de Matos | 13.07.17

Esqueça os tradicionais sushis a que está habituado. Hanna Tasca Japonesa foi inaugurada no início deste ano e conta com uma ementa bastante diferenciada dos habituais espaços de comida nipónica.



Situado na Amora, Seixal, o restaurante oferece além dos já muito conhecidos rolinhos de sushi ou o sashimi. Neste espaço pode comer-se várias outras iguarias típicas do Japão. Destacam-se o ramen, um tipo de sopa que pode conter carne de frango ou tofu; a yakisoba, uma massa frita com vários tipos de vegetais; e o gyudon, que nada mais é do que arroz coberto com carne de vaca e cebola cozida. Na verdade, são estes pratos a especialidade da casa.



Para conquistar o estômago são oferecidas, logo ao início da refeição, vários tipos de entradas, entre as quais ceviche de salmão e legumes salteados.



A acompanhar a refeição, uma vasta seleção de vinhos nacionais e algumas bebidas asiáticas está exposta numa das paredes desta ‘tasca’.



Já a decoração foi pensada ao pormenor. São vários os motivos que nos levam à realidade japonesa, evidenciando-se os desenhos de gueixas em vinil.