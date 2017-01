Jessica Athayde defende direito a mostrar mamilos

Continuar a ler





Chrissy Teigen exibe mamilos em protesto

O movimento já é internacionalmente conhecido e, lá fora, foram muitas as celebridades que se despiram em prol de ‘Free the nipple’, uma campanha que pretende sensibilizar para o facto de não se poder mostrar os mamilos nas redes sociais.Depois de Madonna, Kim Kardashian ou Bella Hadid, em Portugal o movimento ganhou agora uma adepta: Jessica Athayde, que decidiu provocar com uma foto a preto e branco.