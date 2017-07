Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tenho cada vez mais confiança em mim", diz Cristina Ferreira

Apresentadora lidera, pela primeira vez este ano, o ‘Sexy 20’.

Cristina Ferreira lidera, pela primeira vez este ano, o ‘Sexy 20’. Numa luta renhida com Jani Gabriel e Sara Sampaio, a apresentadora, de 39 anos, passou ontem para primeiro lugar e mostra-se entusiasmada com o passatempo do Correio da Manhã.



"Fico muito feliz por estar no top três. Tenho cada vez mais confiança em mim, no meu corpo e naquilo que sou. Acho que isso se nota interior e exteriormente. Fico muito feliz por estar ao lado de duas das mulheres mais bonitas do País", disse a estrela da TVI ao CM.



Cristina Ferreira, recorde-se, já foi eleita a mulher mais sexy do País três anos consecutivos pelos leitores do CM. Em 2014 foi considerada também a mais elegante da noite.



Este ano, disputa o primeiro lugar com as manequins Jani Gabriel, de 26 anos, e Sara Sampaio, de 25.



